СФ одобрил закон об уголовной ответственности за незаконный оборот растений Красной книги

Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за порчу и незаконный оборот особо редких растений и грибов, внесённых в Красную книгу.

Как пишет РИА Новости, законом устанавливается наказание за незаконные уничтожение, повреждение, приобретение, хранение, перевозку, добычу, сбор, пересылку или продажу особо ценных растений и грибов, внесённых в Красную книгу России или охраняемых международными договорами.

Максимальное наказание предусмотрено за незаконное приобретение или продажу краснокнижных растений и грибов с использованием СМИ или интернета, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Виновным будет грозить до 9 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.