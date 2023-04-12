СФ одобрил закон об уголовной ответственности за незаконный оборот растений Красной книги

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Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за порчу и незаконный оборот особо редких растений и грибов, внесённых в Красную книгу.
СФ одобрил закон об уголовной ответственности за незаконный оборот растений Красной книги
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, законом устанавливается наказание за незаконные уничтожение, повреждение, приобретение, хранение, перевозку, добычу, сбор, пересылку или продажу особо ценных растений и грибов, внесённых в Красную книгу России или охраняемых международными договорами.

Максимальное наказание предусмотрено за незаконное приобретение или продажу краснокнижных растений и грибов с использованием СМИ или интернета, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Виновным будет грозить до 9 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.

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