Продукцию для космической отрасли производят 20 предприятий технополиса «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 20 предприятий особой экономической зоны «Технополис «Москва» производят продукцию для космической отрасли.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Московские компании импортозамещают продукцию и создают инновационные технологии для космической отрасли. Изобретатели успешно разрабатывают новые решения, используя полностью отечественные компоненты», — отметил мэр.

По его словам, локализация производства в ОЭЗ открывает доступ к удобной инфраструктуре и логистике.

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