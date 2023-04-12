Продукцию для космической отрасли производят 20 предприятий технополиса «Москва»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«Московские компании импортозамещают продукцию и создают инновационные технологии для космической отрасли. Изобретатели успешно разрабатывают новые решения, используя полностью отечественные компоненты», — отметил мэр.
По его словам, локализация производства в ОЭЗ открывает доступ к удобной инфраструктуре и логистике.
Ранее URA.RU сообщало, что телебашню в Перми подсветят 12 апреля в честь Дня космонавтики. Издалека она будет напоминать ракету, готовую к взлёту.