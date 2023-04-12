Продукцию для космической отрасли производят 20 предприятий технополиса «Москва»

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 20 предприятий особой экономической зоны «Технополис «Москва» производят продукцию для космической отрасли.
Продукцию для космической отрасли производят 20 предприятий технополиса «Москва»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Московские компании импортозамещают продукцию и создают инновационные технологии для космической отрасли. Изобретатели успешно разрабатывают новые решения, используя полностью отечественные компоненты», — отметил мэр.

По его словам, локализация производства в ОЭЗ открывает доступ к удобной инфраструктуре и логистике.

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