Власти Нижегородской области поздравили жителей региона с Днём космонавтики
- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
«Мы гордимся наследием, которое было заложено поколениями учёных и первооткрывателей космоса. Эти страницы навсегда вписаны в мировую историю. Нельзя не восхищаться тем, как стремились тогда в небо и хотели покорить космос. Воплотить это в жизнь стало возможным благодаря труду десятков тысяч людей — исследователей, конструкторов, производственников», — заявил Никитин.
По его словам, большую роль в разработке и реализации космической программы сыграли и представители Нижегородской области.
Ранее URA.RU сообщало, что телебашню в Перми подсветят 12 апреля в честь Дня космонавтики. Издалека она будет напоминать ракету, готовую к взлёту.