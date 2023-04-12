Власти Нижегородской области поздравили жителей региона с Днём космонавтики

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём космонавтики. В частности, он отметил значимость отрасли в судьбе России.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Мы гордимся наследием, которое было заложено поколениями учёных и первооткрывателей космоса. Эти страницы навсегда вписаны в мировую историю. Нельзя не восхищаться тем, как стремились тогда в небо и хотели покорить космос. Воплотить это в жизнь стало возможным благодаря труду десятков тысяч людей — исследователей, конструкторов, производственников», — заявил Никитин.

По его словам, большую роль в разработке и реализации космической программы сыграли и представители Нижегородской области.

Ранее URA.RU сообщало, что телебашню в Перми подсветят 12 апреля в честь Дня космонавтики. Издалека она будет напоминать ракету, готовую к взлёту.