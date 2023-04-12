На нижегородской телебашне включат подсветку в честь Дня космонавтики

На нижегородской телебашне включат праздничную подсветку в среду, 12 апреля, в честь Дня космонавтики.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального филиала РТРС.

Иллюминация появится в 19:00, она отобразит полёт Юрия Гагарина в космос. Благодаря графической подсветке шпиль башни превратится в космический аппарат.

Также на башне разместят надпись «12 апреля — День космонавтики».

Ранее URA.RU сообщало, что телебашню в Перми подсветят 12 апреля в честь Дня космонавтики. Издалека она будет напоминать ракету, готовую к взлёту.