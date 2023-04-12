В Подмосковье открыли виртуальные выставки в честь Дня космонавтики

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Подмосковные архивы открыли виртуальные выставки, приуроченные ко Дню космонавтики.
В Подмосковье открыли виртуальные выставки в честь Дня космонавтики
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство госуправления, ИТ и связи региона.

«Интерактивные экспозиции расскажут посетителям о первых достижениях в освоении космоса, познакомят со специалистами, которые принимали участие в разработке ракетно-космической техники, откроют интересные факты из биографии первого космонавта планеты Юрия Гагарина», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

В частности, в Московском областном архивном центре хранятся материалы о совместном полёте космических кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году.

Ранее URA.RU сообщало, что телебашню в Перми подсветят 12 апреля в честь Дня космонавтики. Издалека она будет напоминать ракету, готовую к взлёту.

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