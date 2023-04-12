Воробьёв поздравил участника первого отряда космонавтов Волынова с Днём космонавтики

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил участника первого отряда космонавтов Героя Советского Союза, почётного жителя региона Бориса Волынова с Днём космонавтики. Вместе с семьёй 88-летний Волынов живёт в Звёздном городке.
Воробьёв поздравил участника первого отряда космонавтов Волынова с Днём космонавтики
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

«Разрешите поздравить в вашем лице всех наших космонавтов, инженеров, конструкторов. Спасибо за то, что вы по-прежнему вдохновляете. От всех наших многочисленных жителей хочу сказать, что мы вами гордимся», — сказал Воробьёв.

Ранее URA.RU сообщало, что телебашню в Перми подсветят 12 апреля в честь Дня космонавтики. Издалека она будет напоминать ракету, готовую к взлёту.

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