Воробьёв поздравил участника первого отряда космонавтов Волынова с Днём космонавтики
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
«Разрешите поздравить в вашем лице всех наших космонавтов, инженеров, конструкторов. Спасибо за то, что вы по-прежнему вдохновляете. От всех наших многочисленных жителей хочу сказать, что мы вами гордимся», — сказал Воробьёв.
Ранее URA.RU сообщало, что телебашню в Перми подсветят 12 апреля в честь Дня космонавтики. Издалека она будет напоминать ракету, готовую к взлёту.