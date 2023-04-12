Стартовали продажи новой спецверсии внедорожника Lada Niva Travel

АвтоВАЗ начал продажи внедорожника Lada Niva Travel в новой специальной версии, заявили в пресс-службе компании.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Комплектация KHL создана специально для поклонников хоккея. Стоимость авто составляет 1 292 500 рублей.

«Lada Niva Travel KHL создана на базе комплектации Luxe и отличается символикой Континентальной хоккейной лиги на кузове, а также эксклюзивным набором аксессуаров», — отмечается в сообщении.

Ранее портал Nation News передавал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.