Стартовали продажи новой спецверсии внедорожника Lada Niva Travel

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АвтоВАЗ начал продажи внедорожника Lada Niva Travel в новой специальной версии, заявили в пресс-службе компании.
Стартовали продажи новой спецверсии внедорожника Lada Niva Travel
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Комплектация KHL создана специально для поклонников хоккея. Стоимость авто составляет 1 292 500 рублей.

«Lada Niva Travel KHL создана на базе комплектации Luxe и отличается символикой Континентальной хоккейной лиги на кузове, а также эксклюзивным набором аксессуаров», — отмечается в сообщении.

Ранее портал Nation News передавал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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