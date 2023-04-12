В Останкинском районе столицы построят многофункциональный комплекс «Комета»

Короткая ссылка
В Останкинском районе Москвы планируют построить многофункциональный комплекс «Комета» в брутальном стиле, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В Останкинском районе столицы построят многофункциональный комплекс «Комета»
  • РИА Новости

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Площадь трёхэтажного объекта составит около 4000 кв. м.

«На первом этаже «Кометы» расположатся помещения торговли. Второй и третий этаж будут отведены под офисные площади. Новый МФК будет построен на Олонецкой улице», — уточнил Бочкарёв.

В свою очередь, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что фасады будут оформлены металлическими панелями чёрного цвета с жёлтыми вставками на уровне первого этажа.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в многофункциональные центры Московской области обратились более миллиона раз с начала 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить