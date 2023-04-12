В Останкинском районе столицы построят многофункциональный комплекс «Комета»

В Останкинском районе Москвы планируют построить многофункциональный комплекс «Комета» в брутальном стиле, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Площадь трёхэтажного объекта составит около 4000 кв. м.

«На первом этаже «Кометы» расположатся помещения торговли. Второй и третий этаж будут отведены под офисные площади. Новый МФК будет построен на Олонецкой улице», — уточнил Бочкарёв.

В свою очередь, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что фасады будут оформлены металлическими панелями чёрного цвета с жёлтыми вставками на уровне первого этажа.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в многофункциональные центры Московской области обратились более миллиона раз с начала 2023 года.