Прокурор просит 14 лет колонии для бывшего главы ГУ МЧС по Кузбассу по делу «Зимней вишни»

Прокурор призвал суд приговорить к 14 годам лишения свободы экс-главу управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Мамонтова виновным и окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет со штрафом в размере 900 тыс. рублей», — сказал гособвинитель.

Вместе с этим прокурор попросил суд приговорить экс-главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева к десяти годам заключения, а также к штрафу в размере 120 тыс. рублей.

Также обвинение призывает лишить Мамонтова и Терентьева званий генерал-майора и подполковника внутренней службы соответственно, с запретом на возможность работать в руководящих должностях на госслужбе сроком на три года.

25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Позднее выяснилось, что торговый центр работал с многочисленными нарушениями.