Прокурор просит 14 лет колонии для бывшего главы ГУ МЧС по Кузбассу по делу «Зимней вишни»
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Признать Мамонтова виновным и окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет со штрафом в размере 900 тыс. рублей», — сказал гособвинитель.
Вместе с этим прокурор попросил суд приговорить экс-главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева к десяти годам заключения, а также к штрафу в размере 120 тыс. рублей.
Также обвинение призывает лишить Мамонтова и Терентьева званий генерал-майора и подполковника внутренней службы соответственно, с запретом на возможность работать в руководящих должностях на госслужбе сроком на три года.
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Позднее выяснилось, что торговый центр работал с многочисленными нарушениями.