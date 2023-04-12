Бочкарёв: завершены работы по монтажу металлоконструкций корпуса электродепо «Южное»
- РИА Новости
«Это один из главных этапов при возведении несущего каркаса здания. Площадь работ составила порядка 37 тыс. кв. м, смонтировано почти 3000 т конструкций», — сказал Бочкарёв.
Он отметил, что корпус входит в основной пусковой комплекс электродепо.
«Здесь поезда проходят плановый осмотр перед выходом на линию и получают техническое обслуживание. Кроме отстойно-ремонтного корпуса, на территории депо разместятся ремонтные мастерские, здание мотодепо для технического осмотра и ремонта мотовозов, камера мойки подвижного состава и другие здания и сооружения различного производственного назначения», — сообщил заммэра.
Со своей стороны, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков рассказал, что продолжается монтаж металлоконструкции вспомогательных зданий и сооружений в составе будущего комплекса электродепо «Южное».
«В полном объёме завершены металлоконструкции компрессорной и насосной станций, центрального теплового пункта и водомерного узла. Мы приступили к устройству металлокаркаса тягово-понизительной подстанции — главного источника электроэнергии всего комплекса», — уточнил Маслаков.
Выделенная мощность тягово-понизительной подстанции для обеспечения функционирования депо в среднем составляет 9000 кВт.