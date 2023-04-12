Росавиация поддержала инициативу по бронированию мест в самолётах для участников СВО

В Росавиации заявили, что ведомство поддерживает идею бронирования мест в самолётах для участников спецоперации на украинской территории.

Об этом РИА Новости сообщила представитель ведомства.

«В текущих условиях считаем, что помощь авиакомпаний в организации перевозок данной категории пассажиров будет существенным вкладом авиабизнеса в поддержку проводимой СВО», — сказала собеседница.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на телеграмму Росавиации опубликовала материал, в котором говорится, что Министерство обороны России призвало авиакомпании бронировать по несколько мест на рейсах в летний сезон 2023 года для перевозки военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине к местам отпуска.