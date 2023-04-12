Глава города Богдановича опроверг данные о падении неопознанного объекта под Екатеринбургом
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Как сообщает РИА Новости, соответствующий пост он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
«Как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — всё спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк, ещё предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос», — написал он.
Ранее СМИ писали, что похожий на метеорит объект упал под Екатеринбургом.