Глава города Богдановича опроверг данные о падении неопознанного объекта под Екатеринбургом

Глава города Богдановича в Свердловской области Олег Нейфельд опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы падении неопознанного объекта под Екатеринбургом.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий пост он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — всё спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк, ещё предстоит узнать. Силовики продолжают отрабатывать вопрос», — написал он.

Ранее СМИ писали, что похожий на метеорит объект упал под Екатеринбургом.