В Астрахани финишировал мотопробег «Каспий — море дружбы»

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В Астрахани финишировал мотопробег «Каспий — море дружбы», охвативший пять стран — Россию, Казахстан, Туркмению, Иран и Азербайджан.

Делегация во главе с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным за 11 дней мотопробега посетила Дагестан, Казахстан, Туркмению, Иран и Азербайджан.

В рамках автопробега участники преодолели почти 5 тыс. километров вокруг Каспийского моря.

В ходе мероприятия Бабушкин встретился с представителями властей Прикаспийских государств, молодёжных организаций и подписал ряд документов о сотрудничестве.

В итоге участники мотопробега вернулись в Астрахань, которая была стартовой точкой маршрута.

Местные жители встретили участников мотопробега в Астраханском кремле.

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