В Самарской области упростят процедуру медосмотра для контрактников

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По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе упростят механизм проведения медосмотров при заключении контрактов на военную службу.
В Самарской области упростят процедуру медосмотра для контрактников
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Об этом сообщает sovainfo.ru.

На оперативном совещании регионального правительства руководство областного Минздрава заявило о начале работы новой системы медицинского освидетельствования добровольцев в режиме «одного окна».

Как отметил и.о. министра здравоохранения Сергей Вдовенко, вся процедура медосмотра занимает один день.

«Дополнительно кандидат на поступление на военную службу должен предоставить четыре справки из специализированных диспансеров об отсутствии ряда заболеваний», — уточнил он.

Азаров, со своей стороны, заявил о необходимости оптимизировать разработанный механизм.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Колунов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о мерах поддержки для участников СВО.

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