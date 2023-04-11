Исследование: 48% россиян положительно относятся к появлению беспилотных аэротакси

Компания «Транспорт будущего» выяснила в ходе исследования, что россияне в большинстве своём положительно относятся к развитию беспилотного транспорта.

Об этом сообщают «Известия».

Выяснилось, что 48% респондентов ничего не имеют против такси, которые будут передвигаться по воздуху на автопилоте. 26% считают, что такой вид транспорта появится через 10 лет, а ещё 14% уверены, что это случится уже в течение трёх-пяти лет.

37% опрошенных заявили, что готовы заплатить за поездку на беспилотном такси ту же сумму, что и за поездку на обычном такси в час пик, — от 100 до 500 рублей. Каждый пятый россиян готов потратить на поездку на транспорте будущего несколько тысяч рублей.

Ранее НСН сообщала, что жители столицы примут участие в выборе самой красивой из новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Голосование проходит на портале «Активный гражданин».