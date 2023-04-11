Выжившего после нападения одноклассника пермского школьника выписали из больницы

Короткая ссылка
В Пермском крае школьника, которого ранил ножом одноклассник, выписали из больницы.
Выжившего после нападения одноклассника пермского школьника выписали из больницы
  • Gettyimages.ru
  • © kokouu

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения края.

«Подросток выписан на амбулаторное лечение», — рассказали в министерстве.

Ребёнок находился в Кунгурской городской больнице, где ему была оказана необходимая помощь.

Ранее сайт Nation News сообщал, что о данном инциденте стало известно 6 апреля. В селе Асово Пермского края школьник напал на одноклассника с принесённым из дома ножом, после чего пострадавший был госпитализирован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить