Выжившего после нападения одноклассника пермского школьника выписали из больницы

В Пермском крае школьника, которого ранил ножом одноклассник, выписали из больницы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения края.

«Подросток выписан на амбулаторное лечение», — рассказали в министерстве.

Ребёнок находился в Кунгурской городской больнице, где ему была оказана необходимая помощь.

Ранее сайт Nation News сообщал, что о данном инциденте стало известно 6 апреля. В селе Асово Пермского края школьник напал на одноклассника с принесённым из дома ножом, после чего пострадавший был госпитализирован.