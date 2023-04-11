Выжившего после нападения одноклассника пермского школьника выписали из больницы
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения края.
«Подросток выписан на амбулаторное лечение», — рассказали в министерстве.
Ребёнок находился в Кунгурской городской больнице, где ему была оказана необходимая помощь.
Ранее сайт Nation News сообщал, что о данном инциденте стало известно 6 апреля. В селе Асово Пермского края школьник напал на одноклассника с принесённым из дома ножом, после чего пострадавший был госпитализирован.