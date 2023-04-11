Трое причастных к делу об убийстве 17-летнего школьника задержаны в Челябинске
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.
Фигуранты сначала избили подростка, после чего один из их группы зарезал его, прокомментировали в ведомстве. В настоящее время задержаны все подозреваемые участники конфликта.
Ранее Newinform сообщал, что в Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, которое он совершил, чтобы завладеть дорогим автомобилем.