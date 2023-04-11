Собянин: три новых электродепо будут обслуживать БКЛ и радиальные станции метро

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.
Собянин: три новых электродепо будут обслуживать БКЛ и радиальные станции метро

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Первое электродепо — «Аминьевское» — возведут на месте бывшей промзоны в районе улицы Генерала Дорохова. На его территории будет около 60 объектов, включая спортивный зал и медицинский кабинет.

Второе депо — «Южное» — появится в районе Братеево и будет обслуживать составы Замоскворецкой линии. Также в депо «Столбово» (в проекте — «Саларьево») завершаются подготовительные работы, отметил мэр.

Собянин добавил, что также электродепо «Бирюлёвское» на юге Москвы находится на стадии проекта.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить