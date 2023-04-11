Собянин: три новых электродепо будут обслуживать БКЛ и радиальные станции метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Первое электродепо — «Аминьевское» — возведут на месте бывшей промзоны в районе улицы Генерала Дорохова. На его территории будет около 60 объектов, включая спортивный зал и медицинский кабинет.

Второе депо — «Южное» — появится в районе Братеево и будет обслуживать составы Замоскворецкой линии. Также в депо «Столбово» (в проекте — «Саларьево») завершаются подготовительные работы, отметил мэр.

Собянин добавил, что также электродепо «Бирюлёвское» на юге Москвы находится на стадии проекта.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.