В Новосибирской области запустят новые турмаршруты в 2023 году
- Gettyimages.ru
- © Klaus Vedfelt
Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Продолжительность туров «Путешествие в науку. Науки о Земле и их обитателях», «Нескучно-научно», «Коротко о научном», «Научный Новосибирск», «Ядерная физика, космос и авиация» составляет от одного до четырёх дней.
Программа предусматривает посещение научных институтов и вузов, а также стандартные туристические объекты.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.