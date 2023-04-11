В Казани открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Сажинова
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на администрацию Кировского и Московского районов.
Сажинов — уроженец Казани, работал литейщиком на Казанском моторостроительном заводе. В 1943 году добровольцем пошёл на службу в армию.
В 1945-м был удостоен звания Героя Советского Союза, он погиб в бою под Берлином.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве установят мемориальные доски в честь пяти Героев Советского Союза в 2023 году.