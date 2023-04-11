В Казани открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Сажинова

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В Казани прошла церемония открытия мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Виктора Сажинова. Её установили в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества».
В Казани открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Сажинова

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на администрацию Кировского и Московского районов.

Сажинов — уроженец Казани, работал литейщиком на Казанском моторостроительном заводе. В 1943 году добровольцем пошёл на службу в армию.

В 1945-м был удостоен звания Героя Советского Союза, он погиб в бою под Берлином.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве установят мемориальные доски в честь пяти Героев Советского Союза в 2023 году.

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