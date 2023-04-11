В Подмосковье открылся десятый цифровой МФЦ

Десятый цифровой многофункциональный центр (МФЦ) открылся в Центральной детской библиотеке № 12 в Королёве.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Мингосуправления региона.

Первые смарт-зоны на базе региональных библиотек начали работать в августе прошлого года.

«За девять месяцев их количество достигло десяти. Доступ к смарт-центрам не ограничен: получить электронные услуги можно как самостоятельно, так и при помощи консультанта МФЦ», — прокомментировал директор ГКУ Московской области «МО МФЦ» Иван Кулаков.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.