В Подмосковье открылся десятый цифровой МФЦ

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Десятый цифровой многофункциональный центр (МФЦ) открылся в Центральной детской библиотеке № 12 в Королёве.
В Подмосковье открылся десятый цифровой МФЦ
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Мингосуправления региона.

Первые смарт-зоны на базе региональных библиотек начали работать в августе прошлого года.

«За девять месяцев их количество достигло десяти. Доступ к смарт-центрам не ограничен: получить электронные услуги можно как самостоятельно, так и при помощи консультанта МФЦ», — прокомментировал директор ГКУ Московской области «МО МФЦ» Иван Кулаков.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.

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