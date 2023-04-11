В Подмосковье открылся десятый цифровой МФЦ
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Мингосуправления региона.
Первые смарт-зоны на базе региональных библиотек начали работать в августе прошлого года.
«За девять месяцев их количество достигло десяти. Доступ к смарт-центрам не ограничен: получить электронные услуги можно как самостоятельно, так и при помощи консультанта МФЦ», — прокомментировал директор ГКУ Московской области «МО МФЦ» Иван Кулаков.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.