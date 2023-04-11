Автоэксперт Васильев посоветовал водителям не менять шины на изношенные

Автомобильный эксперт Егор Васильев посоветовал водителям при замене зимних шин на летние отказаться от использования изношенного комплекта и приобрести новый.

Так, в беседе с «Российской газетой» он порекомендовал проверять наличие критического износа, о чём свидетельствуют протектор и боковина шины. И если износом затронут индикатор 1,6 мм, такую шину нельзя устанавливать, подчеркнул Васильев.

«Также стоит заменить покрышку, у которой присутствуют признаки деформации. Если её повело «винтом», то надеяться на безопасное вождение не стоит», — отметил он.

Кроме того, лучше пользоваться услугами шиномонтажа с хорошей репутацией, поскольку некоторым сезонным шиномонтажникам может не хватать квалификации, заключил автоэксперт.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.