Автоэксперт Васильев посоветовал водителям не менять шины на изношенные

Короткая ссылка
Автомобильный эксперт Егор Васильев посоветовал водителям при замене зимних шин на летние отказаться от использования изношенного комплекта и приобрести новый.
Автоэксперт Васильев посоветовал водителям не менять шины на изношенные
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Drury

Так, в беседе с «Российской газетой» он порекомендовал проверять наличие критического износа, о чём свидетельствуют протектор и боковина шины. И если износом затронут индикатор 1,6 мм, такую шину нельзя устанавливать, подчеркнул Васильев.

«Также стоит заменить покрышку, у которой присутствуют признаки деформации. Если её повело «винтом», то надеяться на безопасное вождение не стоит», — отметил он.

Кроме того, лучше пользоваться услугами шиномонтажа с хорошей репутацией, поскольку некоторым сезонным шиномонтажникам может не хватать квалификации, заключил автоэксперт.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить