Суд в Москве арестовал экс-начальника управления лётной эксплуатации Росавиации Костылёва

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Дорогомиловский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего начальника управления лётной эксплуатации Росавиации Максима Костылёва по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в суде.
Суд в Москве арестовал экс-начальника управления лётной эксплуатации Росавиации Костылёва
  • РИА Новости

Как уточняется, Костылёв уволился из Росавиации год назад после проведённой в отношении него антикоррупционной проверки.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц из руководства AZUR air по подозрению в даче взятки.

По версии следствия, менеджмент AZUR air и ряд других неустановленных лиц оформили экс-начальнику управления лётной эксплуатации Росавиации Максиму Костылёву (уволился из ведомства весной 2022 года) путёвки в Турцию, «стоимость которых была занижена на 4,7 млн рублей в сравнении с рыночными ценами», говорит один из источников.

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