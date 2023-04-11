Суд в Москве арестовал экс-начальника управления лётной эксплуатации Росавиации Костылёва
- РИА Новости
Как уточняется, Костылёв уволился из Росавиации год назад после проведённой в отношении него антикоррупционной проверки.
Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц из руководства AZUR air по подозрению в даче взятки.
По версии следствия, менеджмент AZUR air и ряд других неустановленных лиц оформили экс-начальнику управления лётной эксплуатации Росавиации Максиму Костылёву (уволился из ведомства весной 2022 года) путёвки в Турцию, «стоимость которых была занижена на 4,7 млн рублей в сравнении с рыночными ценами», говорит один из источников.