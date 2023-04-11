Число волонтёров в Петербурге превысило 340 тысяч

В Санкт-Петербурге, по данным на апрель в 2023 года, в добровольческой деятельности участвуют более 340 тыс. жителей. А число посетителей городских молодёжных центров увеличилось на 23,3% в течение года.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«В городе проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию, укреплению семейных ценностей и гражданского единства. Всё это сплачивает наше общество», — приводятся в материале слова губернатора Александра Беглова.

По его словам, в 2023 году правительство продолжит создавать молодёжные общественные пространства и развивать добровольчество.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» наращивает присутствие в регионах России.