Число волонтёров в Петербурге превысило 340 тысяч
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«В городе проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию, укреплению семейных ценностей и гражданского единства. Всё это сплачивает наше общество», — приводятся в материале слова губернатора Александра Беглова.
По его словам, в 2023 году правительство продолжит создавать молодёжные общественные пространства и развивать добровольчество.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» наращивает присутствие в регионах России.