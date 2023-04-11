Депутат Нилов разъяснил идею смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль

Депутат Госдумы, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал подробности об инициативе смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль. Он отметил, что отсутствие при себе водительских прав не должно служить поводом для ареста и эвакуации машины.

«Когда человек пьяный за рулём — да, машину изымают. Когда у машины неисправна рулевая, тормозная система — автомобиль задерживают, отправляют на штраф-стоянку. Это вопрос безопасности. А наличие документа — это вопрос коммуникации», — сказал Нилов в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, много случаев, подтверждающих правоту такой инициативы. К примеру, некоторые забывают документы по невнимательности.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что разработка законопроекта, в рамках которого призвано смягчить наказание за отсутствие при себе необходимых документов на автомобиль, связано с процессом цифровизации.