Депутат Нилов разъяснил идею смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль
- РИА Новости
«Когда человек пьяный за рулём — да, машину изымают. Когда у машины неисправна рулевая, тормозная система — автомобиль задерживают, отправляют на штраф-стоянку. Это вопрос безопасности. А наличие документа — это вопрос коммуникации», — сказал Нилов в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, много случаев, подтверждающих правоту такой инициативы. К примеру, некоторые забывают документы по невнимательности.
Ранее автоэксперт Владимир Сажин в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что разработка законопроекта, в рамках которого призвано смягчить наказание за отсутствие при себе необходимых документов на автомобиль, связано с процессом цифровизации.