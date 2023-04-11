Омбудсмен Толчина рассказала о поддержке бизнеса Ульяновской области в 2022 году

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ульяновской области Екатерина Толчина рассказала о работе по поддержке бизнеса в 2022 году. По её словам, многие обращения были беспрецедентными.
Омбудсмен Толчина рассказала о поддержке бизнеса Ульяновской области в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © Audtakorn Sutarmjam / EyeEm

Об этом сообщает mosaica.ru.

За год аппарат уполномоченного организовал и провёл почти 200 личных приёмов представителей малого и среднего бизнеса.

Было рассмотрено более 2,7 тыс. устных и 15 коллективных обращений от 250 субъектов бизнеса.

Также велась работа по мониторингу соблюдения моратория на проверки бизнеса.

«Каждый вопрос прорабатывали детально, взаимодействуя со всеми институтами регионального развития, банковским сектором, прокуратурой, надзорными органами и представителями государственной власти. Старались моментально реагировать на все возникающие вопросы и решать их», — добавила омбудсмен.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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