Тюменские врачи помогли двоим проглотившим монеты малолетним детям
- РИА Новости
Об этом сообщает Тюменская область сегодня.
В одном случае ребёнку оказали экстренную помощь — монету извлекали с помощью эндоскопа. Во втором случае рубль достали во время плановой процедуры.
В Департаменте здравоохранения рассказали, что оба малыша в настоящее время чувствуют себя хорошо. Они выписаны на амбулаторное наблюдение.
Ранее RIA56 сообщало, что врачи Оренбургского областного онкологического диспансера удалили 14-летней девочке опухоль весом более 3 кг.