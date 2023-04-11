Тюменские врачи помогли двоим проглотившим монеты малолетним детям

Ишимские врачи оказали помощь двоим малолетним детям, которые проглотили монеты. Пациенты поступили в областную больницу №4 с разницей в один день.

Об этом сообщает Тюменская область сегодня.

В одном случае ребёнку оказали экстренную помощь — монету извлекали с помощью эндоскопа. Во втором случае рубль достали во время плановой процедуры.

В Департаменте здравоохранения рассказали, что оба малыша в настоящее время чувствуют себя хорошо. Они выписаны на амбулаторное наблюдение.

Ранее RIA56 сообщало, что врачи Оренбургского областного онкологического диспансера удалили 14-летней девочке опухоль весом более 3 кг.