Китайские автомобили стали самыми продаваемыми в России по итогам I квартала

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие») выяснили, что китайские автомобили стали самыми продаваемыми в России в I квартале 2023 года.

Согласно результатам исследования, китайские автомобили заняли семь позиций в топ-10 популярных в России марок за данный период, пишут «Известия».

В I квартале было продано почти 66 тыс. китайских автомобилей, а их доля на рынке показала рекордные 42,5%.

На первом месте марка Chery, за три месяца в России реализовано более 18 тыс. таких автомобилей (+204% за год). Бренд Haval реализовал более 16 тыс. новых автомобилей (+100% за год).

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.