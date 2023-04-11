Tranio: спрос россиян на недвижимость в Болгарии и Чехии за год упал в пять раз

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Спрос россиян на недвижимость в Болгарии, Чехии и Италии сократился в пять раз по итогам I квартала 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Tranio: спрос россиян на недвижимость в Болгарии и Чехии за год упал в пять раз
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  • © Merten Snijders

Об этом ТАСС рассказала коммерческий директор Tranio (международный брокер недвижимости) Елена Милишенкова.

«В некогда популярной Болгарии в I квартале 2023 года отмечается снижение активности русскоязычных покупателей в 5,8 раза. В Чехии активность снизилась в 5,3 раза, в Италии — в 5,0 раза», — отметила она.

В феврале генеральный директор Distant Property Наталья Завалишина рассказала о тенденциях покупки зарубежной недвижимости. 

В беседе с НСН она сообщила, что россияне рассматривают покупку недвижимости в Болгарии как прямую альтернативу жилью в Турции на фоне землетрясений, однако спрос на жильё на турецких курортах кардинально не поменялся.

Кроме того, россияне также интересуются покупкой недвижимости в ОАЭ, Таиланде и на острове Бали.

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