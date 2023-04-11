Депутат Госдумы Марков призвал наказывать злоупотребляющих жалобами россиян

Депутат Госдумы Евгений Марков направил письмо генпрокурору России Игорю Краснову с предложением ввести административную ответственность для граждан, злоупотребляющих правом подавать жалобы в государственные органы.

Текст обращения приводит ТАСС.

«Очень важно соблюдать баланс между свободой выражения мнения при подаче обращений в госорганы и правами на защиту чести, достоинства и деловой репутации лица, на которое подана жалоба», — написал Марков.

Он назвал злободневной проблему «бумажных войн».

В феврале российский лидер Владимир Путин подписал закон об отмене публикации деклараций о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин сдал декларацию о доходах за прошлый год.