Новым улицам в Кировской области присвоят имена выдающихся учителей

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На еженедельном совещании министр внутренней политики Кировской области Денис Иконников заявил, что в муниципальных образованиях началась работа по присвоению улицам имён выдающихся учителей.
Новым улицам в Кировской области присвоят имена выдающихся учителей
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Об этом сообщает progorod43.

В посёлке Кильмезь одна из улиц получила имя учителя истории, заслуженного учителя РСФСР Валентина Ушкова.

В селе Бобино новой улице присвоят имя учителя-краеведа Раисы Ложкиной.

Департамент образования Кирово-Чепецка предложил назвать новую улицу в 10-м микрорайоне именем учителя географии, педагога-новатора Зинаиды Субботиной.

Иконников добавил, что такая работа будет продолжена.

Ранее ФАН сообщало, что в Московском районе Санкт-Петербурга открыли мемориальную доску в память о писателе Борисе Стругацком.

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