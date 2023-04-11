Новым улицам в Кировской области присвоят имена выдающихся учителей
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Об этом сообщает progorod43.
В посёлке Кильмезь одна из улиц получила имя учителя истории, заслуженного учителя РСФСР Валентина Ушкова.
В селе Бобино новой улице присвоят имя учителя-краеведа Раисы Ложкиной.
Департамент образования Кирово-Чепецка предложил назвать новую улицу в 10-м микрорайоне именем учителя географии, педагога-новатора Зинаиды Субботиной.
Иконников добавил, что такая работа будет продолжена.
Ранее ФАН сообщало, что в Московском районе Санкт-Петербурга открыли мемориальную доску в память о писателе Борисе Стругацком.