Бастрыкин проконтролирует расследование дела о смерти новорождённого в больнице Челябинска
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Дело возбуждено по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи новорождённому ребёнку с пороком сердца.
«Мать умершего ребёнка опасается, что из-за затягивания сроков проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы истечёт срок давности привлечения к уголовной ответственности. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела», — сказано в сообщении.
Ранее Newinform сообщал, что годовалый ребёнок погиб в результате пожара в одном из сёл Новосибирской области.