Бастрыкин проконтролирует расследование дела о смерти новорождённого в больнице Челябинска

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту смерти месячного младенца в больнице в Челябинске.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дело возбуждено по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи новорождённому ребёнку с пороком сердца.

«Мать умершего ребёнка опасается, что из-за затягивания сроков проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы истечёт срок давности привлечения к уголовной ответственности. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела», — сказано в сообщении.

Ранее Newinform сообщал, что годовалый ребёнок погиб в результате пожара в одном из сёл Новосибирской области.