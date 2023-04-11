Исследование: 46% россиян считают знание иностранных языков важным навыком для детей

Онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру» провёл исследование и выяснил, каким предметам и навыкам родители хотели бы обучить своих детей.

Об этом пишет Life.ru.

Так, обучить детей иностранным языкам хотели бы 46% респондентов, 33% — ручному труду. Ещё 30% опрошенных считают важным навыком творческое мышление, 24% считают таковым финансовую грамотность.

В число приоритетных умений россияне также включили логику (23%), критическое мышление (13%), спорт (9%) и программирование (8%).

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.