«Ъ»: ЦБ рекомендовал авиакомпаниям отключить автоматическую страховку при покупке билета
- РИА Новости
Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что этот вопрос поднимался в ходе совещания с представителями перевозчиков, страховых компаний и Роспотребнадзора.
В ходе встречи представители ЦБ отметили «негативный информационный фон, связанный с предустановленным согласием» на страхование, а также небольшой «размер страховой премии, который не мотивирует потребителей на возврат полиса и маскирует проблему».
Ранее стало известно, что российские власти в 2022 году выделили авиационной отрасли 172 млрд рублей субсидий.
Также премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство продлит субсидирование перелётов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа.