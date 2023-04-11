«Ъ»: ЦБ рекомендовал авиакомпаниям отключить автоматическую страховку при покупке билета

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Служба по защите прав потребителей Банка России рекомендовала российским авиакомпаниям отключить на сайтах предустановленное согласие пассажиров на покупку страховки при приобретении билета.
«Ъ»: ЦБ рекомендовал авиакомпаниям отключить автоматическую страховку при покупке билета
  • РИА Новости

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что этот вопрос поднимался в ходе совещания с представителями перевозчиков, страховых компаний и Роспотребнадзора.

В ходе встречи представители ЦБ отметили «негативный информационный фон, связанный с предустановленным согласием» на страхование, а также небольшой «размер страховой премии, который не мотивирует потребителей на возврат полиса и маскирует проблему».

Ранее стало известно, что российские власти в 2022 году выделили авиационной отрасли 172 млрд рублей субсидий.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство продлит субсидирование перелётов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа.

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