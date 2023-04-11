«Ъ»: ЦБ рекомендовал авиакомпаниям отключить автоматическую страховку при покупке билета

Служба по защите прав потребителей Банка России рекомендовала российским авиакомпаниям отключить на сайтах предустановленное согласие пассажиров на покупку страховки при приобретении билета.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что этот вопрос поднимался в ходе совещания с представителями перевозчиков, страховых компаний и Роспотребнадзора.

В ходе встречи представители ЦБ отметили «негативный информационный фон, связанный с предустановленным согласием» на страхование, а также небольшой «размер страховой премии, который не мотивирует потребителей на возврат полиса и маскирует проблему».

Ранее стало известно, что российские власти в 2022 году выделили авиационной отрасли 172 млрд рублей субсидий.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российское правительство продлит субсидирование перелётов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа.