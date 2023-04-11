Специалист в области недвижимости Лазовский спрогнозировал рост цен на новостройки в Москве

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Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский выразил мнение, что в связи с сезонной активностью перед летом и майскими праздниками цены на новые объекты ИЖС в столице могут вырасти на 10—15%.
Специалист в области недвижимости Лазовский спрогнозировал рост цен на новостройки в Москве
  • РИА Новости

Однако эта тенденция не актуальна для областных центров в 50—100 км от Москвы, где квартиры сохраняют свою стоимость, поскольку являются выгодным вариантом для тех, кто переезжает на заработки в столицу, сообщил он в интервью Life.ru.

Речь идёт о таких городах, как Тула или Тверь.

«За последний год в подобных городах проявилась сильная нехватка рабочих мест из-за ухода иностранных компаний. По этой причине я вижу рост популярности ИЖС на расстоянии 80—90 км в небольших посёлках с развитой инфраструктурой», — добавил Лазовский.

Ранее НСН сообщала, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в Нижегородском районе Москвы, на Новохохловской улице.

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