Специалист в области недвижимости Лазовский спрогнозировал рост цен на новостройки в Москве

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский выразил мнение, что в связи с сезонной активностью перед летом и майскими праздниками цены на новые объекты ИЖС в столице могут вырасти на 10—15%.

Однако эта тенденция не актуальна для областных центров в 50—100 км от Москвы, где квартиры сохраняют свою стоимость, поскольку являются выгодным вариантом для тех, кто переезжает на заработки в столицу, сообщил он в интервью Life.ru.

Речь идёт о таких городах, как Тула или Тверь.

«За последний год в подобных городах проявилась сильная нехватка рабочих мест из-за ухода иностранных компаний. По этой причине я вижу рост популярности ИЖС на расстоянии 80—90 км в небольших посёлках с развитой инфраструктурой», — добавил Лазовский.

Ранее НСН сообщала, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в Нижегородском районе Москвы, на Новохохловской улице.