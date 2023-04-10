Число моделей китайских кроссоверов в России выросло в 1,5 раза за последний год

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Число моделей китайских кроссоверов, представленных на авторынке России, выросло в 1,5 раза за последний год, говорится в исследовании «Открытие Авто».
Число моделей китайских кроссоверов в России выросло в 1,5 раза за последний год
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает «Российская газета».

В I квартале 2023 года официальные дистрибьюторы завезли 63,8 тыс. различных кроссоверов из Китая. Они составили рекордные 98,9% в продажах китайских автомобилей в целом.

«В целом практически все кроссоверы и внедорожники, которые китайцы продолжали к нам привозить в достаточных количествах, отметились двузначным ростом», — заявила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

По её словам, те из марок, которые уже привезли или запланировали поставки седанов малого, компактного, среднего и большого размерных классов, смогут со временем быстро нарастить долю рынка за счёт отложенного спроса на все четырёхдверные автомобили.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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