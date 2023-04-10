Иммунолог Крючков дал прогноз по ситуации с COVID-19 в России

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Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в России.
Иммунолог Крючков дал прогноз по ситуации с COVID-19 в России
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«Радикально новых, активных, более патогенных подлиний коронавируса не появилось. Плюс сейчас весна, в мае уже должна быть дальнейшая стабилизация ситуации. Каким будет лето, сложно сказать», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если ничего не изменится, то это будет первое лето за пандемию, которое может оказаться относительно спокойным.

Как считает Крючков, важно продолжать вакцинацию против COVID-19.

«Я советую идти вакцинироваться по индивидуальному графику или, по крайней мере, готовиться к осени», — добавил эксперт.

Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с «Москвой 24» прокомментировал прогноз ВОЗ о завершении пандемии коронавируса в 2023 году.

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