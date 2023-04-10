Бронирования железнодорожных билетов на майские праздники выросли в 1,5 раза

Железнодорожные билеты на майские праздники в 2023 году продаются в 1,5 раза быстрее, чем в 2022-м, заявили в Федеральной пассажирской компании.

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«Специалисты Федеральной пассажирской компании отмечают положительную динамику продаж железнодорожных билетов на майские праздники. Спрос на покупку билетов вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом», — цитирует «Российская газета» сообщение ФПК. На данный момент продано более 1,2 млн билетов для поездок с 28 апреля по 10 мая. Наибольшей популярностью пользуются направления между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом, Брянском, Ярославлем, Воронежем, Саратовом, Ростовом-на-Дону, Волгоградом, Новороссийском. Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.