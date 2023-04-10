В Оренбургской области подготовили мероприятия в честь Дня космонавтики

В Оренбургской области состоятся мероприятия, посвящённые Дню космонавтики.

Об этом сообщает RIA56.

«Оренбуржье тесно связано с развитием космической отрасли. В нашем регионе лётному мастерству учился первый космонавт Земли — Юрий Гагарин, а за ним — ещё трое космонавтов», — заявил губернатор Денис Паслер.

Он напомнил, что в аэрокосмическом институте ОГУ проходят подготовку специалисты, которых берут работать на космодром Байконур.

В частности, в школах 12 апреля пройдёт урок «Космос — это мы» и классный час «Выше к звёздам».

Дни открытых дверей будут организованы в Музее космонавтики и Доме-музее Юрия и Валентины Гагариных.

Также запланированы мастер-классы, викторины, квесты и другие акции.

Ранее URA.RU сообщало, что телебашню в Перми подсветят в честь Дня космонавтики.