В Оренбургской области подготовили мероприятия в честь Дня космонавтики
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Об этом сообщает RIA56.
«Оренбуржье тесно связано с развитием космической отрасли. В нашем регионе лётному мастерству учился первый космонавт Земли — Юрий Гагарин, а за ним — ещё трое космонавтов», — заявил губернатор Денис Паслер.
Он напомнил, что в аэрокосмическом институте ОГУ проходят подготовку специалисты, которых берут работать на космодром Байконур.
В частности, в школах 12 апреля пройдёт урок «Космос — это мы» и классный час «Выше к звёздам».
Дни открытых дверей будут организованы в Музее космонавтики и Доме-музее Юрия и Валентины Гагариных.
Также запланированы мастер-классы, викторины, квесты и другие акции.
Ранее URA.RU сообщало, что телебашню в Перми подсветят в честь Дня космонавтики.