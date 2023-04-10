Шестой площадкой технополиса «Москва» стал индустриальный парк «Руднёво»

Шестой площадкой особой экономической зоны «Технополис Москва» стал индустриальный парк «Руднёво» площадью около 36,5 га. Территория ОЭЗ выросла до 260 га.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Инвесторы, локализующие в «Руднёво» свои производства, теперь вправе оформить статус резидента и воспользоваться льготами. В их числе — освобождение от земельного, имущественного, транспортного налогов, а также сниженная ставка налога на прибыль.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.