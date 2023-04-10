Шестой площадкой технополиса «Москва» стал индустриальный парк «Руднёво»
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Инвесторы, локализующие в «Руднёво» свои производства, теперь вправе оформить статус резидента и воспользоваться льготами. В их числе — освобождение от земельного, имущественного, транспортного налогов, а также сниженная ставка налога на прибыль.
Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.