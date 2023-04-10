В Саратове вынесли приговор обвиняемому в убийстве отца

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В Саратове суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве отца. Преступление было совершено в ночь на 9 декабря 2022 года в Волжском районе.
В Саратове вынесли приговор обвиняемому в убийстве отца
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Отец и сын употребляли алкоголь. В какой-то момент произошла ссора, и сын нанёс отцу многочисленные травмы. Пострадавший скончался на месте.

Суд признал 30-летнего обвиняемого виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее Newinform сообщал, что в Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, которое он совершил, чтобы завладеть дорогим автомобилем.

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