В Саратове вынесли приговор обвиняемому в убийстве отца
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Отец и сын употребляли алкоголь. В какой-то момент произошла ссора, и сын нанёс отцу многочисленные травмы. Пострадавший скончался на месте.
Суд признал 30-летнего обвиняемого виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ранее Newinform сообщал, что в Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, которое он совершил, чтобы завладеть дорогим автомобилем.