В Саратове вынесли приговор обвиняемому в убийстве отца

В Саратове суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в убийстве отца. Преступление было совершено в ночь на 9 декабря 2022 года в Волжском районе.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Отец и сын употребляли алкоголь. В какой-то момент произошла ссора, и сын нанёс отцу многочисленные травмы. Пострадавший скончался на месте.

Суд признал 30-летнего обвиняемого виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее Newinform сообщал, что в Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, которое он совершил, чтобы завладеть дорогим автомобилем.