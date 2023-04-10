В поездах «Москва-2020» установили датчики для обнаружения задымления

Поезда «Москва-2020» оснастили «умной» системой раннего обнаружения дыма. Благодаря ей машинист может оперативно узнать о возникновении нештатной ситуации в вагоне.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В поездах «Москва-2020» все системы защиты дублируются, поэтому даже при нештатных ситуациях машинисты могут быстро продолжить движение на линии, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в каждом вагоне поезда установлено до 15 тепловых датчиков, а также модули порошкового пожаротушения. Система автоматически снимет напряжение с вагона и локализует место задымления, а машинист может удалённо следить за ситуацией.

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