В поездах «Москва-2020» установили датчики для обнаружения задымления
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
В поездах «Москва-2020» все системы защиты дублируются, поэтому даже при нештатных ситуациях машинисты могут быстро продолжить движение на линии, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, в каждом вагоне поезда установлено до 15 тепловых датчиков, а также модули порошкового пожаротушения. Система автоматически снимет напряжение с вагона и локализует место задымления, а машинист может удалённо следить за ситуацией.
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