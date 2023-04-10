В Подмосковье традиционный субботник состоится 22 апреля

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил 22 апреля днём субботника. По его словам, событие отчасти пройдёт в праздничном формате. В уборке дворов, скверов и парков смогут принять участие все желающие.
В Подмосковье традиционный субботник состоится 22 апреля
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Об этом информирует телеканал «360».

Губернатор поручил профильным службам и главам городских округов проследить за качеством уборки улиц городскими службами и подготовки к летнему сезону.

«Мы понимаем, что в каждый сезон очень важно привести нашу большую территорию в порядок. Наши города, населённые пункты, дороги», — подчеркнул Воробьёв.

Ранее ФАН сообщало, что международный форум «Экология большого города» состоялся в Санкт-Петербурге в марте.

 

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