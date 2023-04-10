В Подмосковье традиционный субботник состоится 22 апреля
- Gettyimages.ru
- © Elizabethsalleebauer
Об этом информирует телеканал «360».
Губернатор поручил профильным службам и главам городских округов проследить за качеством уборки улиц городскими службами и подготовки к летнему сезону.
«Мы понимаем, что в каждый сезон очень важно привести нашу большую территорию в порядок. Наши города, населённые пункты, дороги», — подчеркнул Воробьёв.
Ранее ФАН сообщало, что международный форум «Экология большого города» состоялся в Санкт-Петербурге в марте.