Профессор ВШЭ Киселёв предупредил о нюансах при даче чаевых в Китае

Короткая ссылка
Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Станислав Киселёв рассказал российским туристам об основных правилах поведения, принятых в Китае.
Профессор ВШЭ Киселёв предупредил о нюансах при даче чаевых в Китае
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Schiefelbein

Традиционное китайское приветствие «Ни хао!» — «Привет!». Пожать руку можно в формальной обстановке, а вот дружеский поцелуй в щёку способен повергнуть китайцев в шок, сообщил специалист «Российской газете».

Расплачиваться за товары и услуги можно безналом. Электронные кошельки, которыми пользуются в стране, — Alipay и WeСhat Pay.

Традиционный китайский обычай — предложить гостю стакан тёплой или горячей воды. В Китае верят, что кипяток позволяет вернуть гармонию в тело.

Стоит уточнить у персонала заведения, можно ли оставить чаевые, предупредил профессор. Взяточничество и воровство — одни из самых строго караемых преступлений, и оставленные на столе деньги могут поставить в затруднительное положение.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство Катара отменило все ковидные ограничения для туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить