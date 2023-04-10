Профессор ВШЭ Киселёв предупредил о нюансах при даче чаевых в Китае

Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Станислав Киселёв рассказал российским туристам об основных правилах поведения, принятых в Китае.

Традиционное китайское приветствие «Ни хао!» — «Привет!». Пожать руку можно в формальной обстановке, а вот дружеский поцелуй в щёку способен повергнуть китайцев в шок, сообщил специалист «Российской газете».

Расплачиваться за товары и услуги можно безналом. Электронные кошельки, которыми пользуются в стране, — Alipay и WeСhat Pay.

Традиционный китайский обычай — предложить гостю стакан тёплой или горячей воды. В Китае верят, что кипяток позволяет вернуть гармонию в тело.

Стоит уточнить у персонала заведения, можно ли оставить чаевые, предупредил профессор. Взяточничество и воровство — одни из самых строго караемых преступлений, и оставленные на столе деньги могут поставить в затруднительное положение.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство Катара отменило все ковидные ограничения для туристов.