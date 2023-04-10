Полиция проведёт проверку по факту избиения ребёнка на детской площадке в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после того, как в соцсети попало видео, на кадрах которого видно, как женщина избивает чужого ребёнка на детской площадке.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, из-за ссоры между детьми на площадке, расположенной на Московском шоссе, мать одного из мальчиков набросилась на другого ребёнка и нанесла ему побои. По словам очевидцев, у пострадавшего начала идти кровь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, уточнили в областном МВД.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Уфе спасатели помогли выбраться из канализационного люка десятилетнему мальчику и собаке, которые провалились в него во время прогулки.