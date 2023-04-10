Военнослужащие ВВО продемонстрировали навыки огневой выучки в Приморье
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Они поразили около 100 «вражеских» целей в виде танков и бронетранспортёров, передаёт vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Бойцы тренировали навыки применения штатного вооружения, визуальной разведки и определения расстояния до целей. Гранатомётчики производили выстрелы из разных локаций как в дневное, так и в ночное время суток.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что поисково-ударная группа Тихоокеанского флота (ТОФ) провела учения на Камчатке, в ходе которых была выполнена задача по уничтожению подлодки условного противника.