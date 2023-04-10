В России представили новый грузовик БАЗ

Минпромторг представил видео с новым грузовым автомобилем БАЗ-S36A11. Он разработан в Инжиниринговом центре Обуховского завода и собран на Брянском автомобильном заводе.

Об этом сообщает «Российская газета».

Грузовик отличается высокой проходимостью, благодаря транспортным осям с независимой подвеской грузоподъёмностью 12 т каждая. В новой модели установлены отечественный двигатель производства ПАО «Автодизель» и девятиступенчатая механическая коробка передач производства ООО «ЗМТ».

Кабина оснащена системой климат-контроля и автономным отопителем салона, а также приборной панелью с цифровым дисплеем и системами телеметрии.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.