В России представили новый грузовик БАЗ
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Об этом сообщает «Российская газета».
Грузовик отличается высокой проходимостью, благодаря транспортным осям с независимой подвеской грузоподъёмностью 12 т каждая. В новой модели установлены отечественный двигатель производства ПАО «Автодизель» и девятиступенчатая механическая коробка передач производства ООО «ЗМТ».
Кабина оснащена системой климат-контроля и автономным отопителем салона, а также приборной панелью с цифровым дисплеем и системами телеметрии.
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.