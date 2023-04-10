В Москве почти 700 дизайнеров подали заявки на участие в городских маркетах

В столице почти 700 заявок получили организаторы городских маркетов от дизайнеров из 96 российских городов в рамках проекта «Московская неделя моды». Большая часть — дизайнеры женской одежды.

Об этом пишут «Известия».

«Другая популярная позиция — украшения и аксессуары. Члены экспертного совета определят 150 брендов, которые в итоге представят свои коллекции москвичам и гостям столицы 28—30 апреля», — отметила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Дизайнеры, которые пройдут отбор, смогут представить свою продукцию в каталоге на платформе сделановмоскве.рф, где уже представлены бренды свыше 1,6 тыс. компаний.

Организатором проекта выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.