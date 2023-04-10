Годовалый ребёнок погиб при пожаре в Новосибирской области

В одном из сёл Новосибирской области в результате пожара погиб годовалый ребёнок.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на СУ СК по региону.

Пожар произошёл вечером 9 апреля в частном доме в селе Северотатарском Татарского района. Предварительная причина возгорания — неправильная эксплуатация печи.

Мать младенца и ещё один ребёнок четырёх лет госпитализированы, передаёт Newinform.

Татарская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

В марте четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в Москве.