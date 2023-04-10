Годовалый ребёнок погиб при пожаре в Новосибирской области
- РИА Новости
Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на СУ СК по региону.
Пожар произошёл вечером 9 апреля в частном доме в селе Северотатарском Татарского района. Предварительная причина возгорания — неправильная эксплуатация печи.
Мать младенца и ещё один ребёнок четырёх лет госпитализированы, передаёт Newinform.
Татарская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.
В марте четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в Москве.