Годовалый ребёнок погиб при пожаре в Новосибирской области

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В одном из сёл Новосибирской области в результате пожара погиб годовалый ребёнок.
Годовалый ребёнок погиб при пожаре в Новосибирской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на СУ СК по региону.

Пожар произошёл вечером 9 апреля в частном доме в селе Северотатарском Татарского района. Предварительная причина возгорания — неправильная эксплуатация печи.

Мать младенца и ещё один ребёнок четырёх лет госпитализированы, передаёт Newinform.

Татарская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

В марте четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в селе Вороново в Москве.

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