В Иркутске семилетний ребёнок получил травмы в результате нападения стаи бездомных собак
- РИА Новости
Об этом пишет Newinform со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«Мальчик с рваными ранами доставлен в Ивано-Матрёнинскую детскую клиническую больницу», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в регионе, согласно действующему закону, безнадзорных животных отлавливают, вакцинируют, стерилизуют и вновь выпускают на улицы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области проводят проверку по факту нападения стаи собак на подростков.