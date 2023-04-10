В Иркутске семилетний ребёнок получил травмы в результате нападения стаи бездомных собак

Семилетний мальчик попал в больницу в Иркутске после того, как на него напала стая бездомных собак. Семье пострадавшего, по словам местных властей, окажут помощь.

РИА Новости

Об этом пишет Newinform со ссылкой на пресс-службу администрации города. «Мальчик с рваными ранами доставлен в Ивано-Матрёнинскую детскую клиническую больницу», — говорится в сообщении. Уточняется, что в регионе, согласно действующему закону, безнадзорных животных отлавливают, вакцинируют, стерилизуют и вновь выпускают на улицы. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области проводят проверку по факту нападения стаи собак на подростков.